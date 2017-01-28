مدريد/PNN- نفى الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كل الشائعات التي تحدثت منذ أمس الخميس عن رحيله المحتمل عن ريال مدريد الصيف المقبل.

وكانت تقارير إذاعية في إسبانيا قد قالت اليوم الجمعة، إن ألفارو موراتا طلب من وكيل أعماله دراسة العروض المقدمة له حيث يرغب اللاعب بالرحيل عن صفوف النادي الملكي لقلة الفرص التي يحصل عليها في المشاركة في ظل تواجد كريم بنزيمة.

موراتا رد على هذه التقارير بصورة نشرها في حسابه على شبكة “إنستجرام” وعلق عليها قائلًا: “مع ما يُقال، هلا مدريد، هذا هو مدريد ودعونا نموت من أجله”.