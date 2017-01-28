بالأرقام: 92 عاما من الصدام بين برشلونة وأتلتيكو بكأس الملك

ففي المرات السابقة نجح برشلونة في التفوق على الفريق المدريدي 13 مرة، مقابل 10 مرات نجح “الروخيبلانكوس” خلالها في إسقاط الفريق الكتالوني، سواء بإقصائه من البطولة أو الفوز بلقب المسابقة.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية السجل الكامل لمواجهات الفريقين في الكأس، حيث كانت أول مواجهة في نصف نهائي الكأس عام 1925، تبادل الفريقان الفوز، البارسا ذهابا بنتيجة 3-2، وأتلتيكو إيابًا 2-1، قبل أن ينجح برشلونة في الفوز 3-2 في مباراة فاصلة.

أما آخر صدام بينهما، حسمه برشلونة لصالحه بالفوز ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-2 في دور الثمانية لموسم 2014 / 2015، علمًا بأن الفريقين التقيا في النهائي مرتين، الأولى حصد برشلونة اللقب بفوزه 3-2 في نهائي عام 1926، والثانية رد أتلتيكو اعتباره بالفوز بهدف في نهائي عام 1996.

وإجمالاً التقى الفريقان في 45 مباراة (ذهابا وإيابا) ببطولة الكأس، فاز برشلونة 21 فوز مقابل 15 لأتلتيكو مدريد، وتعادل الفريقان 9 مرات، سجل لاعبو برشلونة 91 هدفًا، مقابل 67 هدفًا في شباكه.

وكان أكبر فوز لبرشلونة على منافسه المدريدي بنتيجة 8-1 حققه مرتين في ذهاب نصف نهائي البطولة عام 1953، وفي عام 1957، كرره في إياب دور الثمانية من المسابقة، أما أكبر انتصار لأتلتيكو مدريد، كان فوزه برباعية نظيفة في إياب دور الثمانية لموسم 1988 / 1989.

وتعد المواجهة المقبلة تحديا من نوع خاص يسعى فيه لويس إنريكي لتأكيد تفوقه على سيميوني للمرة الثانية في كأس الملك، بينما يسعى دييجو سيميوني لرد الاعتبار، وإنقاذ موسمه لتفادي الخروج خالي الوفاض دون الفوز بأي لقب محلي، بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الليجا.