وظهر اللاعب زوروتوزا غاضبًا في المنطقة المخصصة للإعلام بعد اللقاء وقال فيما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “هناك دائمًا لاعبين أو ثلاثة من برشلونة يبحثون عنا طوال الوقت، يقومون بسلوك سيئ ويلقون بأنفسهم أمامنا ويسقطون على الأرض”.
وأضاف: “انزعجت من استفزاز بعض لاعبي برشلونة، أما ميسي لقد كان لاعبًا جيدًا ولم يبدر منه أي شئ، لقد كان يريد اللعب فقط”.
وحول الخروج من الكأس على يد برشلونة قال: “نحن فخورون بما قدمناه في المباراة وفي هذه البطولة، لقد سجلنا هدفين في مرمى برشلونة لكننا لم نستطع أن نصل لهدفنا”.
وعن حكم اللقاء قال: “حكم المباراة لم يؤذنا قط، لقد كان كل شيء قانوني”.
ورد على زوروتوزا اللاعب جوردي ألبا مدافع برشلونة وقال :”لم يكن سلوكنا سيئ، لا أعرف ما الذي كان يقصده، الجميع شهد ما حدث في الملعب ولم يكن هناك أي شئ غريب”.