برشلونة/PNN- هاجم ديفيد زوروتوزا، لاعب نادي ريال سوسييداد الإسباني، عددًا من لاعبي برشلونة أمس الخميس بعد المباراة التي انتهت بين الفريقين بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة عريضة (5-2) في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وظهر اللاعب زوروتوزا غاضبًا في المنطقة المخصصة للإعلام بعد اللقاء وقال فيما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “هناك دائمًا لاعبين أو ثلاثة من برشلونة يبحثون عنا طوال الوقت، يقومون بسلوك سيئ ويلقون بأنفسهم أمامنا ويسقطون على الأرض”.

وأضاف: “انزعجت من استفزاز بعض لاعبي برشلونة، أما ميسي لقد كان لاعبًا جيدًا ولم يبدر منه أي شئ، لقد كان يريد اللعب فقط”.

وحول الخروج من الكأس على يد برشلونة قال: “نحن فخورون بما قدمناه في المباراة وفي هذه البطولة، لقد سجلنا هدفين في مرمى برشلونة لكننا لم نستطع أن نصل لهدفنا”.

وعن حكم اللقاء قال: “حكم المباراة لم يؤذنا قط، لقد كان كل شيء قانوني”.

ورد على زوروتوزا اللاعب جوردي ألبا مدافع برشلونة وقال :”لم يكن سلوكنا سيئ، لا أعرف ما الذي كان يقصده، الجميع شهد ما حدث في الملعب ولم يكن هناك أي شئ غريب”.