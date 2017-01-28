السفيرة روان سليمان تقدم أوراق إعتمادها سفيرة لفلسطين في هولندا

رام الله/PNN- قدمت السفيرة روان سليمان اوراق اعتمادها لوزير خارجية هولندا بيرت كونديرز، كسفيرة لدولة فلسطين لدى مملكة هولندا والمنظمات الدولية فيها. حيث بدأت اعمالها رسميا باجتماع، مع وزير الخارجية، نقلت خلاله تحيات الرئيس محمود عباس لجلالة الملك فيليم ألاكسندر، وكذلك تحيات وزير الخارجية د.رياض المالكي لنظيره الهولندي، مؤكدةً على حرص القيادة الفلسطينية على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في المجالات كافة.

وأشارت السفيرة روان سليمان خلال اللقاء الى القيم المشتركة التي تجمع البلدين، والقائمة على أساس صون الكرامة الانسانية، وضمان الحقوق المتساوية لجميع أعضاء الأسرة الدولية، من خلال احترام حقوق الإنسان ومبادئ وأسس القانون الدولي.

وفي نفس السياق، وضعت السفيرة سليمان وزير الخارجية الهولندي في صورة الاوضاع واخر التطورات في ارض دولة فلسطين المحتلة وعلى المستوى الدولي، مشددةً على أهمية دورهولندا وجهودها على المستوى الوطني وضمن الإتحاد الأوروبي من اجل العمل على وقف الاستيطان غيرالقانوني والذي يهدد فرص السلام، وصولا الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بناء على القرار 194، مشيرةً بذات الوقت الى اهمية وخصوصية مدينة لاهاي كونها عاصمة القانون والعدالة الدولية.

وبدوره اكد وزير الخارجية الهولندي على موقف بلده الداعم لحل الدولتين، وتمنى للسفيرة سليمان التوفيق في مهامها.