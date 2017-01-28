نادي الأسير والحركة الأسيرة والأسرى المحررون ينعون المناضل ابو البعد سكافي

رام الله/PNN- نعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة، والأسرى المحررون، اليوم السبت، المناضل عبد الرحيم عبد المحسن سكافي (ابو العبد سكافي)، (74 عاماً) من محافظة الخليل، وهو والد الأسيرين يوسف وعلاء سكافي المحكومين بالسجن المؤبد منذ (13 عاماً)، وهو جد الشهيدين (عبير، وأحمد) سكافي.

اُعتقل ابو العبد سكافي عام 1969م، على يد جيش الاحتلال، بعد أن أُصيب إصابات بليغة، وقد أُخضع للإقامة الجبرية لاحقاً، ثم جرى نفيه إلى الأردن؛ وفي الانتفاضتين الأولى والثانية، تعرض جميع أبنائه للاعتقال، وما زال نجليه علاء ويوسف معتقلين في سجون الاحتلال، كما وفقدَ حفيدين له وهما: أحمد الذي استشهد وهو في (15) من عمره، وحفيدته عبير التي أُصيبت بمرض عصبي خطير جراء صدمة تعرضت لها، بعد أن شاهدت والدها في السجن، وقد عانت طويلاً إلى أن رحلت.

واستمر ابو العبد سكافي، يُتابع قضايا عائلات الأسرى وذويهم كرئيس للجنة أهالي أسرى محافظة الخليل، ولم يغب يوماً عن أي مناسبة أو قضية أو نشاط داعم لهم.