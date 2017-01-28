الصحة : نجاح أول عمليتين لزراعة الكلى بالمناظير في مجمع فلسطين الطبي

رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، عن نجاح الطواقم الطبية بمجمع فلسطين الطبي في إجراء أول عمليتين جراحيتين لزراعة الكلى عن طريق المناظير وأن المرضى يتمتعون بصحة جيدة ويتماثلون للشفاء بحمد الله.

وقال المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. احمد البيتاوي ” إستكمالاً للسياسة التي تتبنها وزارة الصحة بالعمل على بتوطين الخدمات الصحية في مرافق الوزارة, وبمتابعة وتعليمات مباشرة من وزير الصحة د. جواد عواد، نجحت طواقمنا الطبية في المجمع وعلى رأسها اختصاصي زراعة الكلى وجراحة المسالك البولية البرفسور د. عبد الكريم الزيتاوي بإجراء خمس عمليات تخصصية لزراعة الكلى, إثنتين منها تمت عبر تقنية المناظير وهي التقنية الأحدث عالميا، وللمرة الأولى داخل المشافي الحكومية “.

من جانبة قال البروفيسور د. الزيتاوي ” تم بحمد الله اجراء عمليتي استئصال للكلى لمتبرعين بواسطة تقنية المناظير وذلك دون الحاجة لعمل جرح كبير في بطن المريض، والتي تعتمد على عمل ثقوب صغيرة في اسفل البطن لاخراج الكلية, سرعان ما تلتئم هذه الثقوب حيث لا تترك اثرا بارزا أو علامات ظاهرة على جسم المريض المتبرع بعد شفائة”.

وتابع البروفيسور الزيتاوي ” ان لهذه التقنية الحديثة بإستخدام المناظير فوائد كبيرة تتركز في تخفيف معاناة المرضى المتبرعين، وتقليل فترة مكوثهم داخل المشفى, إضافة الى تقليل فرص احتمالية تعرضهم للعدوى, وان هذه التقنية المميزة تعد الاحدث عالمياً كما أن لها الاثر الأكبر في تشجيع المتبرعين بالكلى لصالح ذويهم المرضى”.

بدورة شدد وزير الصحة د. جواد عواد على على أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو توطين الخدمات والإجراءات الجراحية المتميزة داخل مرافق ومشافي الوزارة وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس ودعم ومساندة من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

وعبر الوزير عواد عن كبير إعتزازه وعميق شكرة للطواقم الطبية المتميزة والتي نجحت في إجراء هذه العمليات الجراحية بتقنيات عالمية، مشيدا بكافة الطواقم الطبية والفنية والإدارية العاملة في وزارة الصحة على جهودها الكبيرة لتقديم الخدمة الطبية الفضلى والتي يستحقها أبناء شعبنا.

وضم الطاقم الطبي المشارك في إجراء عمليات زراعة الكلى كل من د. وليد مسعود استشاري جراحة الاوعية الدموية وزراعة الكلى, د. عبد الله الخطيب استشاري امراض وزراعة الكلى، د. مراد بركات رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في المجمع، د. محمد الشيخ اختصاصي امراض وزراعة الكلى، د. رافت جبر أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية ، د. قيس حمايدة أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية ود. محمد لطفي اخصائي جراحة الاوعية الدموية ، د. سلطان صنوبر اخصائي جراحة الاوعية الدموية, و أخصائيي التخدير (د. فؤاد فقهاء، د. محمد العاجز، د. ناصر الحنبلي) والممرض المختص ابراهيم الزيات.