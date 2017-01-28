الشرطة تضبط مواد مخدرة في جنين

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة مفادها حيازة شخص لمواد مخدرة في منزله بهدف التعاطي، وبعد استصدار مذكرة تفتيش لمنزل المواطن من قبل النيابة العامة، تحركت على الفور قوة من فرع مكافحة المخدرات إلى المنزل المذكور وبتفتيش المنزل تم العثور على مادة مخدرة من نوع “قنب مهجن”، وضبط أداتي تعاطي بانج .

وأشارت الشرطة إلى انه تم التحرز على المواد المضبوطة، واحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.