ترامب يوقع قرارا بتعليق دخول اللاجئين

بيت لحم/PNN- وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين، ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول إسلامية.

وأعلن ترامب أن القرار الذي كان من التعهدات التي أطلقها في حملته الانتخابية يهدف الى حماية الولايات المتحدة من ‘الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين’.

وصرح ترامب بعد أن وقع القرار الذي أثار استنكار المنظمات الحقوقية في البنتاغون ‘هذا أمر ضخم’.

ويحمل القرار عنوان ‘حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة’.

وينص المرسوم على تعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما، على الأقل، ريثما يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.

وتابع أن هذه الإجراءات ‘ستضمن أن الذين سيحصلون على الموافقة لاستقبالهم كلاجئين لا يشكلون تهديدا للأمن والرفاه في الولايات المتحدة’.

كما يمنع المرسوم اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلوا أي خطر.

في تلك الأثناء لن يتم إصدار أي تأشيرات دخول لمدة تسعين يوما لمهاجرين أو مسافرين من سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.

وخلال فترة تعليق برنامجي التأشيرات واللاجئين، سيتم تحديد قواعد جديدة لما أشار إليه ترامب بأنه ‘إجراءات تدقيق قصوى’ في خلفية مقدمي طلبات الدخول.