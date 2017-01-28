الشرطة :مصرع شخصين وإصابة 154 في 186 حادث سير الاسبوع الماضي

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 186 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 154 شخص وصفت اصابة شخصين منهم بالخطيرة ووصف اصابة 17 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 135 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5707 مركبة وأنزلت عن الشارع 128مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4323 مخالفة مرورية، و حجزت 321 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 270 مركبة غير قانونية.