انطلاق مراسم تشييع جثمان الشهيدة مجد الخضور في بلدة بني نعيم

الخليل/PNN- انطلقت مراسيم التشييع جثمان الشهيدة مجد الخضور من بلدة بني نعيم، بحمل جثمان الشهيدة من المستشفى الاهلي بالخليل، وتم نقلها بواسطة سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني الى بيت عائلتها في بني نعيم، لالقاء نظرة الوداع عليها قبل نقلها الى مسجد الصحابة والصلاة على جثمانها ومن ثم مواراتها الثرى في مقبرة الشهداء.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، جثمان الشهيدة إلى مقر الارتباط العسكري الفلسطيني في المدينة، بعد احتجازها في ثلاجات خاصة.

الشهيدة الخضور، كانت قد استشهدت بتاريخ 24/6/2016 بعد عملية دهس نفذتها مما ادى لاصابة مستوطنين اثنين شرق مدينة الخليل.