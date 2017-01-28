دفاع مدني الياسرية يخمد حريقاً بأحد منازل إذنا بالخليل

الخليل/PNN- تمكنت طواقم مركز دفاع مدني الياسرية في محافظة الخليل اليوم الأحد، من إخماد النيران التي إندلعت بأحد المنازل في بلدة إذنا غرب الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: أن الطواقم هرعت الى المكان فور تلقيها البلاغ عن وجود حريق في المنزل في بلدة إذنا ، وعند وصولهم تبين ان الحريق نشب بمنزل نتيجة لسقوط وإنقلاب مدفأة الغاز المشتعلة على الأثاث داخل صالة المنزل وغرفة المعيشة ، وعليه تم إخماد النيران المشتعلة في المنزل وحدت الطواقم من إمتداد النيران إلى محتويات وممتلكات المنزل وحصر الأضرار في مكان الحريق وتهوية المنزل وموقع الحريق .

وبدوره أشاد مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس معاوية دراغمة بالمواطنين الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته ، كما وأهاب بهم ضرورة تفقد التيار الكهربائي والشبكة في المنازل بصورة دورية وتمديدات الغاز المنزلي ، ومراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة والمدافئ وعدم الخلود للنوم وترك المدفأة مشتعلة ، وعدم تحميل الوصلات الكهربائية حملاً زائداً مما يؤدي إلى حوداث خطيرة ، والحفاظ على الاطفال ومراقبتهم والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية الأرواح والممتلكات .