بلدية الخليل تَستقبل الزائر الأبيض بحفاوة

الخليل/PNN- بعد أن وصل الضيف الأبيض فجر اليوم أجواء الخليل انتشرت طواقم بلديتها باقسامها المختلفة لاستقباله على أكمل وجه حيث عمدت جرافات بلدية الخليل وآلياتها المجهزة بفتح الشوارع الرئيسية منذ ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى الطرق الفرعية والواصلة إلى المراكز الهامة والحساسة كالمستشفيات والعيادات الصحية والمؤسسات العامة والمراكز الحيوية في المدينة.

ولم تسجل مدينة الخليل بفضل الله والبنية التحتية المجهزة مسبقا أي حالات انقطاع للكهرباء في المدينة منذ الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي صاحبه هبات رياح شديدة، إضافة لاستنفار طواقم الكهرباء وانتشارها في المحطات الرئيسة و قرب الشبكات الهوائية في المناطق الأكثر تأثراً في المدينة.

هذا وبَين سامح الجعبري رئيس وحدة ادارة الازمات والكوارث في بلدية الخليل ، أن طواقم البلدية تعاملت مع المنخض الجوي بشكل طبيعي ، وانتشرت الطواقم في ارجاء المدينة وكانت آليات البلدية على استعداد لاستقبال الثلوج التي ازالت كافة الثلوج قبل تراكمها على مداخل الرئيسية في المدينة ومداخل المستشفيات، مهيباً بالسادة المواطنين أخذ الحيطة والحذر من خطر التزحلق داعيا إياهم إتخاذ أقصى سبل السلامة.

من جانبه أكد الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل أن طواقم البلدية تعمل على مدار الساعة، مشيراً الى جهوزية طواقم البلدية المختلفة واستعدادها المسبق للزائر الابيض ، مهيباً بالمواطنين بعدم التردد بالتواصل مع اقسام البلدية المختلفة، مبينا ان بلدية الخليل اعدت كافة الاحتياجات والآليات والطواقم التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم .