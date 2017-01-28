المحترف للتدريب تختتم دورة في مهارات التفوق الدراسي

نابلس/PNN- لمى عبد الحق – اختتمت المحترف للتدريب وبإشراف خبير التنمية البشرية في فلسطين الدكتور محمد بشارات دورة في مهارات التفوق الدراسي للطلاب من الصف الخامس وحتى التوجيهي, وقد عقدت الدورة التدريبية في أكاديمية المحترف في نابلس في العطلة ما بين الفصلين واستمرت لمدة ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية .

وافتتح الدورة التدريبية الدكتور محمد بشارات مشيدا ومرحبا بالطلاب المشاركين في الدورة وابتدأ الدورة التدريبية بطرح العديد من المواضيع الهامة ذاكراً أهدافا لهذه الدورة والتي من أهمها التعرف على أسرار التفوق الدراسي والتي ستضع الطالب على الطريق الصحيح لتنمية مهاراته للتميز والنجاح والتفوق بإذن الله , وقد تخلل الدورة العديد من التمارين الشيقة من تحفيز وتطوير مهارات التفكير الإبداعي ومولد السلوك الجديد للعادات الإيجابية الدراسية و تميزت الدورة بالتفاعل بين المشاركين بالدورة والدكتور بشارات.

وفي نهاية الدورة شكر الخبير بشارات الطلبة المشاركين بالدورة وحثهم على التميز والإبداع والمشاركة الفاعلة في البرامج التدريبية الأخرى لرفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم وتمنى لهم مزيدا من التفوق في حياتهم الأكاديمية والعملية والارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي , كما تم توزيع شهادات للطلبة المشاركين بالتدريب وأخذ الصور التذكارية معهم .