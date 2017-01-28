اقليم القدس البناء الاستيطاني تحد للمجتمع الدولي

القدس/PNN- اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح /اقليم القدس اليوم، ان حكومة الاحتلال باعلانها عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية يعتبر تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وخاصة بعد قرار مجلس الامن بوقف الاستيطان واعتباره غير شرعي ومنافي لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة.

جاء ذلك على لسان أمين سر حركة فتح في القدس وعضو المجلس الثوري عدنان غيث والذي أكد بدوره ان اصرار حكومة الاحتلال في سياسة خلق الوقائع على الارض بالاستيطان ومصادرة الاراضي وهدم المباني والمنشآت وتهويد المدينة يضع العالم والمجتمع الدولي بأسره امام مسؤولياتهم الاخلاقية تجاه شعبنا والزام حكومة التطرف بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة الاحتلال لخرقه القانون الدولي.

وعلى صعيد متصل ادان غيث استمرار حكومة الاحتلال في القدس بهدم المباني والمنشآت السكنية والزراعية بحجج واهية كان آخرها استهداف تجمّع “جبل البابا” البدوي (شرقي القدس المحتلة)، مشيرا الى ان الاحتلال نفذ قرابة الـ40 عملية هدم منذ مطلع العام 2017.

وأكد غيث ان سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال على البلدات والاحياء المقدسية وبالأخص بلدة جبل المكبر لن تجدي نفعا وأن كافة المحاولات بسحب الهويات وابعاد اهالي الشهداء وفرض عقوبات على الاسرى بالاحكام المرتفعة لن تثني عزيمة شعبنا وستتزيدهم اصرارا وثباتا وصمودا في القدس.

ولن يتكرر مسلسل النكبة والنكسة الاجرامي بحق هذا الشعب العظيم المتجذر في اعماق ارضه حتى تحقيق الدولة والاستقلال والقدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين القادمة لا محال.