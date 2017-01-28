قرارات مجلس بلدية بيت لحم الأسبوعية في جلسته رقم 266

بيت لحم/PNN-عَقَدَ مجلس بلدية بيت لحم جلسةً عادية رقم (266) برئاسة أ. فيرا بابون رئيس البلدية، وبحضور أعضاء المجلس السيدات والسادة: روك روك، أنطون سلمان، سامي مرّة، وليد أبو جورة، عصام جحا نائب رئيس البلدية، وليد جواريش، أحمد كمال، نادر عزيزة، حنا حنانيا، رولى شويكي، حياة نواورة، ومشاركة مدير عام البلدية السيد أنطون مرقص.

حيث أعلَمَت رئيسة البلدية المجلس بنتائج الاجتماع مع رئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة حول عملية التسوية في المدينة، وتحديداً في الحوض رقم (4) طبيعي، ونظراً لأهمية الموضوع لما فيه من مصلحة عامة للمدينة لإنهاء الاعتداءات على الأراضي وتصويب أوضاع المالكين والتسجيلات الرسمية، قرر المجلس، وبناءً على توصية هيئة تسوية الأراضي، استئجار مقر لفرع التسوية الخاص بالحوض المذكور في منطقة الكركفة على نفقة البلدية، لتذليل أية صعوبات يُمكن أن تظهر، وليتسنّى البدء في أقرب وقت ممكن بأعمال التسوية في الموقع، علماً بأنّ هذا الحوض تمّ الإعلان عنه ضمن حدود بلدية بيت لحم في جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 31/5/2016 .

وفي سياق آخر، وافق المجلس على توقيع مذكّرة تفاهم مع دائرة ضريبة الاملاك لفتح نافذة من البرنامج المُستخدم لتحصيل ضريبة الأملاك في مركز خدمة الجمهور في البلدية تسهيلاً للمواطنين، وبالتالي إصدار وصولات دفع رسوم ضريبة الأملاك في المركز.

ودعماً لإبن بيت لحم النجم يعقوب شاهين المُشارك في برنامج أراب ايدول، قرر المجلس إقامة شاشة في ساحة المهد لعرض الحلقة القادمة للبرنامج، يوم الجمعة الموافق 3/2/2017.

وخصص المجلس مبلغ مالي لتغطية الأعمال المطلوبة لزراعة وتركيب درابزين ورفع الشبك في حديقة البيّارة التي أقامتها البلدية مؤخّراً في موقع سوق الحلال القديم، بتمويل من مؤسسة التعاون وبلدية بيت لحم، كما كلّفَ المجلس عاملاً لحراستها.

وخلال الجلسة، اتخذ المجلس عدّة قرارات بشأن إعادة تشكيل بعض لجان المجلس، والاجتماع مع الموظفين لبحث مواضيع مختلفة ذات علاقة بالعمل، وتنظيم اجتماع خاص لبحث تفاصيل إحالة موظفي وعمّال البلدية على هيئة التقاعد، كما جدّدَ عقد موظف الاستعلامات، وقرر الإعلان عن وظيفة “موظف قسم تحصيل رسوم النفايات” حسب الأصول والإجراءات المتّبعة.

وفي الشأن التنظيم والبناء، وافق المجلس على (4) رخص حرف وصناعات، ومخططان تعديليان، والموافقة على تغيير صفة استخدام لبناء.

يُذكَر أنّ المجلس البلدي كان قد شَكَّلَ في جلسته السابقة بتاريخ 23/1/2017 لجنة مكوّنة من: رئيس البلدية أ. فيرا بابون، وأعضاء المجلس البلدي السادة: انطون سلمان، روك روك، وليد أبو جورة، نادر عزيزة، ومدير عام البلدية السيد أنطون مرقص، بهدف عمل دراسة شاملة عن محطة الباصات المركزية في المدينة ووضع خطة لإدارتها واستلامها من قِبل شركة بريكو، على إثر انتهاء مدّة استثمار الشركة في المحطة. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأوّل ظهر يوم الخميس الموافق 26/1/2017 ووضعت عدّة توصيات تمهيداً لعرضها على المجلس البلدي في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات بشأنها، فيما زارَ أعضاء اللجنة المحطة واطّلعوا على وضعها الحالي تمهيداً للاستلام.