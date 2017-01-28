تمارين خفيفة لتقليل العبء على مفصل الركبة

نصح الطبيب الألماني بيتر باووم بإجراء بعض ‫التمارين الخفيفة التي تساعد في تقليل العبء على مفصل الركبة أثناء ‫أداء مهام الحياة اليومية.

‫وأوضح الطبيب أن مفصل الركبة الذي يعتمد عليه بشكل ‫كبير خلال الأعمال اليومية، يتطلب بعض التمرينات مثل صعود السلم كلما ‫كان ذلك ممكن.

بالإضافة إلى أن هناك اثنين من التمارين الخفيفة الأخرى، ‫أولهما الاستلقاء على الأرض ومد أحد الساقين لأعلى، وتقريب الرجل ‫المنثنية إلى الجسم، وتمديدها مرة أخرى، ويتم تكرار هذا التمرين 12 مرة.

‫وفي التمرين الثاني يقوم المرء بأرجحة القدم بانتظام عند الجلوس على ‫المكتب في العمل أو الطاولة في المنزل، حيث تساعد هذه الحركات ‫في تخفيف العبء على المفصل والغضاريف.

المصدر: الألمانية