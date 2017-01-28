انتصاران لهلال القدس وثقافي طولكرم في دوري المحترفين

طولكرم/PNN-استمرت المطاردة المباشرة بين هلال القدس المتصدر وثقافي طولكرم الوصيف، بعد أن نجح الفريقان في تحقيق الفوز مساء الجمعة، ضمن الجولة 13 من دوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة.

فوسط أجواء باردة وماطرة، تمكن هلال القدس من تحقيق الفوز على ضيفه مركز طولكرم بثلاثية لهدف، ليرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الثقافي.

وتقدم الهلال أولاً عبر نجمه تامر صيام، الذي استغل سقوط الكرة من يد الحارس كمال عواودة ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني نجح مركز طولكرم في إدراك التعادل عن طريق نور أبو حشيش، لكن صيام تمكن من جديد من اقتناص الهدف الثاني، وفي الوقت بدل الضائع عزز البديل عدي الدباغ تقدم فريقه بالهدف الثالث.

وفي لقاء آخر، فاز ثقافي طولكرم على ضيفه شباب الخضر بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة.

وتقدم محمد مراعبة بالهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وأضاف عمر فحماوي الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

بدوره، تعادل مركز بلاطة مع ضيفه شباب يطا بدون أهداف.