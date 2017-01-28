صور : الثلوج تراكمت فوق 900م ..ماذا عن الساعات القادمة؟

بيت لحم/PNN – انتظم تساقط وتراكم الثلوج فجر وصباح اليوم في العديد من المناطق المرتفعة، لا سيما جبال جنوب بيت لحم والخليل، وعملت على تشويش واغلاق العديد من الطرق الفرعية والرئيسية لفترات قصيرة، وتراوحت سماكات الثلوج ما بين 3-8 سم، وهبطت درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.