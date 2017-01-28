صور : الثلوج تراكمت فوق 900م ..ماذا عن الساعات القادمة؟

بيت لحم/PNN – انتظم تساقط وتراكم الثلوج فجر وصباح اليوم في العديد من المناطق المرتفعة، لا سيما جبال جنوب بيت لحم والخليل، وعملت على تشويش واغلاق العديد من الطرق الفرعية والرئيسية لفترات قصيرة، وتراوحت سماكات الثلوج ما بين 3-8 سم، وهبطت درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.
وتساقطت الزخات الثلجية على أعالي قمم رام الله ونابلس، وشكلت طبقة رقيقة من الثلج على الطرقات، لكنها سرعان ما تعرضت للذوبان بفعل عدم انتظام الهطول.
وتساقطت زخات ثلجية في القدس الشريف، لكنها كانت رطبة، وغالباً ما كانت مخلوطة بالأمطار، أو صافية لفترات زمنية قصيرة.
وخلال الساعات القليلة المُقبلة، تستمر فرصة زخات من المطر والبَرَد في مناطق متفرقة، تكون على شكل زخات ثلجية فوق 900 م، وتتراجع حدة الهطولات ويرتفع مستوى تساقط الثلج الى 1000 م في ساعات بعد الظهر، حيث تبقى الفرصة مهيأة لاحقاً لتساقط أمطار خفيفة/ زخات أمطار وزخات ثلجية فوق أعالي الجبال.
وفي ساعات فجر وصباح الأحد، يكون الطقس بارداً جداً، ويحتمل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في أجزاء واسعة من البلاد، لا سيما المناطق المنخفضة.
وترتفع درجات الحرارة وتستقر الأجواء يوم الاثنين المقبل، لكن الأجواء تبقى باردة بشكل لافت خاصة فوق الجبال، وتسطع أشعة الشمس الباردة.
وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغالباً غائمة، مع هطول أمطار متفرقة، يصحبها حدوث الرعد ، في أنحاء مختلفة من البلاد بمشيئة الله.
ويحتمل تعرض البلاد يومي الخميس والجمعة، لرياح قطبية باردة جافة، تعمل على سيادة أجواء باردة جداً، وتشكل للصقيع وللانجماد في العديد من المناطق.