العوري:لن يستطيع أحد أن ينال من وحدة نقابة المحامين

غزة/PNN-استقبل مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة الوزير حسن العوري مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية ظهر اليوم بمقر نقابة المحامين في مدينة غزة .

و رافق المستشار العوري في زيارته لمقر النقابة كلا من المستشار د.عبد الرحمن أبو النصر والمستشار د.فتحي الوحيدي عضوي المحكمة الدستورية.

وكان في استقبل الوفد الزائر لنقابة المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين والاستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين والاستاذ علي الدن أمين صندوق النقابة وكلا من أعضاء المجلس الاستاذ عبد العزيز الغلاييني والأستاذة رنا الحداد والأستاذ شعبان الجرجير بالإضافة للأستاذ علاء الفرا المدير الإداري وعدد من المحامين الذين تواجدوا في النقابة أثناء زيارة المستشار حسن العوري .

بدورة رحب نائب نقيب المحامين بالمستشار حسن العوري الذي يزور نقابة المحامين لاول مرة منذ فترة ،مرحبا به في نقابته التي سعى مع مجموعه من كبار المحامين لتأسيسها وتوحيدها في الوطن .

وناقش أعضاء مجلس نقابة المحامين مع الوفد الزائر كافة الأمور والمجريات التي تواجه نقابة المحامين مؤكدين أن النقابة تسعى دائما لاحتواء الجميع من أجل دعم مهنة المحاماة والدفاع عن وحدتها في الوطن ..

من جانبه قال د.حسن العوري مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية أنه سعيد جدا بزيارته لمقر نقابة المحامين في غزة والالتقاء مع مجلس النقابة من أجل الاستماع لأهم المعيقات التي تواجه مهنة المحاماة والنقابة .

وأضاف المستشار العوري “أنني قمت بزيارة نقابة المحامين وذلك لأهميتها في تحقيق العدالة وتحقيق القانون وان النقابة بما يمثلها من وحدة في الوطن بينها وبين مركز القدس يدلل انننا وطن واحد وسوف يعود وطن واحد .

وقال مستشار السيد الرئيس القانوني “إنني شاهدت انجازات عظيمه كلها تصب في تحقيق العدالة وخدمة المواطن الفلسطيني وحماية حقوق الإنسان والتي قام بها مجلس نقابة المحامين مركز غزة وقد لاحظت التطور الكبير الذي حققه مجلس نقابة المحامين في غزة مؤكدا جاهزيته لتقديم أي دعم تشريعي أو معنوي لإبقاء نقابة المحامين الفلسطينيين نقابة واحدة موحدة في الوطن ولن تستطيع أحد أن ينال من وحدتها في الوطن ، وهذه هي رمزية زيارتي لمقر نقابة المحامين في غزة كأحد المؤسسين الأوائل مع عدد من المحامين لأجل توحيد مهنة المحاماة في الوطن والعمل على تشريع قانوني يوحد المهنة في كل بقاع الأرض تجسيدا لبناء مؤسسات وطنا فلسطين .

من جانبه قال المحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين مركز غزة أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بقيادة عطوفة النقيب المستشار حسين شبانه على اتصال دائم وكثيف مع كافة الأطراف من أجل دفع كافة الجهود التي تبذلها نقابة المحامين على الصعيد المهني ووحدة النقابة وإنهاء الانقسام القانوني والقضائي والمؤسساتي وصولا لإنهاء الانقسام السياسي .

وفي ختام الزيارة رافق مجلس النقابة المستشار حسن العوري في جولة تفقدية حول المبنى الجديد حيث من المفترض ان تفتتح النقابة الطابقيين الإضافين خلال فبراير القادم . .