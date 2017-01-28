الاجتماع الفني لسلة غرب آسيا غدا والفدائي يكثف تحضيراته

عمان/PNN- – الموفد الاعلامي وجدي الجعفري- انتظم لاعبو المنتخب الوطني لكرة السلة بتدريباتهم في ثاني أيام المعسكر الخارجي بالأردن تحضيرا لبطولة غرب آسيا التي سيكشف الستار عنها يوم الأحد المقبل والمؤهلة إلى بطولة امم آسيا في لبنان آب المقبل.

ورغم الامطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة عمان إلا ان لاعبي الوطني واظبوا على التمارين، حيث تلقوا التدريبات في صالة الفحيص غرب عمان والتي تبعد عن مكان إقامة المنتخب في فندق “سدين” نحو 15 كيلومترا.

مراجعة للخطط

وقال مساعد مدرب المنتخب نادر مرتا ان الجهاز الفني راجع في اليوم الثاني للمنتخب الخطط الهجومية والدفاعية التي تلقاها الفريق، لافتا الى ان الانسجام بدأ يظهر بشكل جيد بين اللاعبين الذين أكدوا التزامهم وجديتهم في التمارين.

وقال ان الوطني سيتلقى جرعتين تدريبيتين يوم السبت، الصباحية لمدة ساعتين، والمسائية كذلك لكنها ستكون بحضور النجم جمال ابو شمالة المتوقع وصوله يوم السبت.

لكنه اشار الى ان اللاعب احمد هارون سيلتحق متأخرا بالمنتخب يوم الاثنين المقبل.

الاجتماع الفني

وقال أيمن سماوي رئيس نادي الفحيص ان الاجتماع الفني سيعقد عند الساعة السادسة من مساء السبت في مقر إقامة المنتخبات فندق “سدين”.

وبدأت البعثات بالوصول إلى الأردن، حيث وصلت مساء الجمعة بعثة منتخب سوريا، ومن المتوقع ان تصل خلال الساعات القادمة بعثات لبنان وإيران والعراق.

سكاكيني متفائل

وأعرب لاعب المنتخب الوطني سليم سكاكيني عن تفاؤله من المشاركة، قائلا: سنعمل بكل جهد وطاقة من أجل الظهور بأفضل صورة خلال المباريات، المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

قال ان هناك استيعاب وجدية من اللاعبين خلال التمارين، حيث يعمل الفريق للاستفادة من كل دقيقة بالمعسكر.

لكنه اشار الى ضرورة التحضير بشكل مبكر اكثر للبطولة، إضافة إلى ضرورة لعب مباريات ودية لانها تكسب الخبرة وتزيد الانسجام بين اللاعبين.

وحول المدرب الأجنبي جيم، قال سكاكيني: انه من أفضل المدربين الذين قادوا المنتخب، يعمل الى جانب مساعديه ضمن خطة منظمة، ويعالج الأخطاء باستمرار.

وفيما يتعلق بالتشكيلة، قال ان غياب شقيقة قائد المنتخب سني سكاكيني بالتأكيد سيؤثر كثيرا لكن نأمل من الأجنبي المحترف الجديد “نانلي” ان يسد مكانه ويكون قدر المسؤولية.

واشار انه باكتمال التشكيلة سيكون الامر مختلفا خاصة مع حضور احمد هارون وجمال ابو شمالة.