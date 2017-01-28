“شارك الشبابي” وصندوق الأمم المتحدة للسكان يختتمان مخيم اللغة الإنجليزية

رام الله /PNN– احتفل منتدى شارك الشبابي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، بتخريج الفتيات المشاركات في مخيم اللغة الإنجليزية، الذي تواصلت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في رام الله، بمشاركة فتيات من عدد من المحافظات، تدربن فيها على أسس الحوار الفعّال باللغة الانجليزية.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة: “يأتي مخيم اللغة الانجليزية ضمن سلسلة مخيمات سيستمر المنتدى بتنفيذها بمشاركة متطوعين أجانب، بهدف تطوير قدرات الشباب في مجال الاتصال والتواصل الفعّال باللغة الانجليزية، وذلك في إطار مبادرات شباب في الأزمات، المنفذ من قبل المنتدى بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان”

وشدد زماعرة على أهمية اللغة الانجليزية في كافة مجالات الحياة العملية والعلمية، داعيا الفتيات الى مواصلة المشوار في تعلم مهارات المحادثة، التي تضمن لهن مستقبلا ناجحا ومميزا.

وأشار إلى أنه تم خلال التدريب استخدام وسائل فعالة، كالمناظرة والحوار باللغة الانجليزية، وأشاد بالجهود التي بذلها المدربون مع الفتيات المشاركات.

بدورها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان سيما العلمي، إن تعلم اللغات بات يمثل إحدى أهم الأولويات في حياة الفرد، وإن تعلّمها بات أمرا في متناول الجميع، في ظل وجود مراكز توفر دورات تدريبية، إضافة الى عالم الإنترنت المفتوح، مشيدة بإرادة الفتيات على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الشخصي والمهني.

وأعلنت العلمي عن استمرار المبادرات الشبابية، ضمن برنامج شباب في الأزمات .