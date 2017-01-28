5 إصابات نتيجة المنخفض الجوي برفح

غزة/PNN-أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة رفح عن تسجيل 5 إصابات إحداهما متوسطة الخطورة؛ نتيجة سقوط حجارة وتطاير ألواح زينكو خلال المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وأكد رئيس لجنة الطوارئ أسامة أبو نقيرة أنه تم تحويل سيدة وصفت حالتها بالمتوسطة إلى المستشفى الأوروبي، بعد سقوط حجر على ظهرها في حي مشروع عامر، بخلاف أربع إصابات طفيفة في حي تل السلطان وحي المواصي.

وبين أبو نقيرة أن الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض الجوي تسببت بسقوط العديد من كوابل وأعمدة الكهرباء في مناطق مختلفة من محافظة رفح وتم التعامل مع كافة الأعطال وصيانتها من قبل الطواقم المتخصصة، بالإضافة إلى سقوط جدار خارجي لأحد المنازل وتطاير ألواح الزينكو عن عدة منازل.

وأوضح أنه لم يتم إغلاق أي من الطرق الرئيسية باستثناء شارع حي الحشاش الذي تعرض لإغلاق لفترة قصيرة قبل أن يتم إعادة فتحه.

وذكر أن الأوضاع تسير بشكل سلس وطبيعي في كافة المناطق الساخنة التي كانت تمثل بؤر أزمة خلال المنخفضات السابقة مثل جميزة السبيل ومحطة الإنجيلي ومحيطة مدرسة الجنينة الجديدة.