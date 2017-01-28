تعرف على سبب وجع الأسنان في الشتاء وطرق الوقاية

من أكثر الأمور التي تزعج الكثيرين في فصل الشتاء إصابة الكثيرين بمشاكل الأسنان وأهمها الحساسية من البرد، كما أنها تكون في أكثر حالات ضعفها وذلك لأن قدرة الجسم على مقاومة ظروف المناخ تقل مما يؤثر على عمل جهاز المناعة.

أكد الدكتور محمد عماد أخصائي الأسنان أنه بسبب المناخ البارد في الشتاء تتقلص مسام الجسم والجيوب الهوائية أيضاً، مما يؤدى إلى الضغط على مراكز الحس والأعصاب، مما ينتج عنة الشعور بالألم في الأسنان والعظام والمفاصل.

ويقدم الدكتور محمد عماد 4 نصائح لتجنب حساسية الأسنان من البرد:

1-غسل الاسنان وتنظيفها يومياَ بمعجون مضاد للحساسية، ويمكن التعرف على الأنواع الجيدة من طبيب الأسنان الخاص بك

2-تقليل تناول الأطعمة الباردة والمثلجة لأنها تتسبب في اصابة جذور الأسنان بالحساسية

3- شرب الماء بشكل دوري لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما يعمل على إزالة الرواسب السريعة من على الأسنان.

4- الحرص على استخدام مضمضة طبية في الصباح والمساء، فهي تساعد على حماية اللثة من الالتهابات، وتعمل على تطهير الأسنان من البكتيريا التي تتسبب في الجيوب التي تضعف الأسنان وترفع من درجة الحساسية في الشتاء.