بالأسماء: كشف المسافرين يوم غدٍ الأحد عبر معبر رفح

غزة/PNN – نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشفًا بأسماء المسافرين المسجلين للسفر عبر معبر رفح البري مع مصر يوم غدٍ الأحد.

ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بالتواجد في تمام الساعة الـ7:00 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ ليتسنى لهم السفر.

وفي ذات السياق، دعت “الداخلية” المواطنين المُرجعين من باصات اليوم السبت إلى التواجد غدًا الساعة الـ6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ ليتسنى لهم السفر أولًا، ومن ثم البدء بتجهيز باصات سفر يوم الأحد.

وفتحت السلطات المصرية صباح اليوم معبر رفح البري مع قطاع غزة للسماح بمرور المسافرين وعودة العالقين من وإلى القطاع، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

كشف سفر اليوم الثاني 28-1-2017