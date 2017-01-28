العثور على عشرات الصواعق المتفجرة على شاطئ يافا

قذفت مياه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عشرات الصواعق المتفجرة على شواطئ يافا، قرب فندق “مندرين”.

وتحدثت تقارير إسرائيلية أولية عن انجراف الصواعق مبكرا، وباشرت الشرطة بعمليات تمشيط للشواطئ بحثا عن صواعق أخرى.

وعلم أن خبراء متفجرات يعملون على إبطال مفعول عشرات الصواعق التي تم اكتشافها، دون أن يتم تحديد مصدرها بعد.

وأشارت تقديرات إلى أنها كانت على شكل كومة واحدة في قاع البحر، وأدت الأحوال الجوية العاصفة إلى دفعها باتجاه الشاطئ.

من جهتها أشارت “يديعوت أحرونوت”، في موقعها على الشبكة، إلى أن أرسالية صواعق قد غرقت في البحر قبل سنوات، وأنه بحسب مصادر أمنية يتم العثور أحيانا على بعضها على الشاطئ أثناء العواصف.

وأصدرت الشرطة بيانا طلبت فيه من الجمهور عدم الاقتراب من الصواعق وعدم لمسها خشية أن تنفجر.

المصدر: عرب 48