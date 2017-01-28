هدمي: البنك سيواصل مسيرة البناء والعطاء وسيحرص على الارتقاء بمنظومة خدماته ونجاحاته

رام الله/PNN – اختارت بورصة فلسطين، بنك القدس، ضمن عينة الشركات المكونة لمؤشر القدس 2017، وتضم شركات تمثل العديد من القطاعات.

واعتبر صلاح هدمي، مدير عام البنك، أن اختيار البنك ضمن المؤشر، إنجازاً يُحسب للبنك ومجلس إدارته، ودليلاً على قدرة البنك على تحقيق نجاحات متواصلة في المجالين المالي والإقتصادي.

وقال هدمي: إختيار البنك لم يأت من فراغ، بل انعكاساً لنتائج ومؤشرات أداء يجسدها البنك في مختلف الإتجاهات، ونحن نفخر بقدرتنا على الإستجابة لأفضل متطلبات ومعايير الأداء.

وتابع: لقد اختار البنك لنفسه طريقاً صعبة، لكنها مليئة بالنجاحات، ونحن نرى أن دورنا يتمثل في تعزيز الإقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية في بلادنا، وهو أمر سنواصل الاضطلاع به على الدوام.

وأردف: إن الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، تنعكس بإنجازات مستمرة سواء على الصعيد الداخلي وبيئة العمل وتطويرها، والخدمات المقدمة للعملاء، أو على الصعيد الخارجي، ما يدلل عليه اختيارنا ضمن مؤشر القدس، الأمر الذي بقدر ما أسعدنا، لكنه فرض علينا مسؤوليات جسام لجهة مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وأشار إلى أن البنك سيمضي قدما في تنفيذ خطته، وتتضمن التركيز على الوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور، وتسهيل الخدمات له، وقال: “إن العناية بجودة الخدمة أحد المعايير الراسخة ضمن منظومة عملنا، ما يقترن بتطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال المصرفي، من هنا فإننا نحرص على توفير منتجات استثنائية تستجيب لمتطلبات العملاء، أفراداً كانوا أم مؤسسات.

وأشار إلى أن تطوير رزمة الخدمات الالكترونية، المقدمة من قبل البنك، أمر أساسي، من هنا فقد خصص البنك موارد لغرض تحسين بنية وطبيعة الخدمة الالكترونية، الأمر الذي سيلمسه العملاء على أرض الواقع قريبا، مؤكداً على أن البنك لن يتوانى عن القيام بدوره المجتمعي والاقتصادي، باعتبار أنه يعنى بأن يكون ركيزة للنهوض بالوطن، وتقديم أفضل النماذج في مجال العمل المصرفي.

ومن الجدير ذكره أن بنك القدس والذي تأسس في العام 1995 ويمارس نشاطه من خلال 37 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة محافظات الوطن من جنين إلى غزة، حصل مؤخراً على جائزة أفضل مصرف متخصص في حسابات التوفير في فلسطين من مجلة International Finance Magazine ، وتأتي هذه الجائزة في إطار الإنجازات المتتالية التي يحققها بنك القدس في القطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين ومن اوسعها انتشاراً.

كما حاز البنك على جائزة المصرف الأقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “The Banking Executive” وذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 “التمويل من اجل التنمية”، كما وحصل البنك أيضاً خلال ذات العام على جائزة أفضل بنك في فلسطين وفق تقييم مؤسسة CPI Financial والتي تصدر مجلة بانكر ميدل إيست Banker Middle East، حيث تأتي هذه الجائزة والتي يشرف عليها خبراء ومختصين بعالم المال والإقتصاد لتثبت مكانة البنك المرموقة في القطاع المصرفي في فلسطين والشرق الأوسط.