حزب الوفاق الوطني العراقي: نقل السفارة الأميركية للقدس يزعزع الأمن والاستقرار

بغداد /PNN- قال حزب الوفاق الوطني العراقي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، إن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، سيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان حزب الوفاق الوطني العراقي، الذي صدر موقعا من رئيسه إياد علاوي: “نبه حزب الوفاق الوطني العراقي من أن قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، سيؤثر سلبا على عملية السلام، التي حرصت الولايات المتحدة الأميركية على المضي فيها ودعمتها في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “وبما أننا نسعى لدفع عملية السلام إلى الأمام لكي نؤمن الحل الشامل والعادل، لذا نطالب من الولايات المتحدة الأميركية كدولة صديقة للعرب وتقف ضد قوى التطرف والإرهاب، عدم نقل السفارة إلى القدس الشريف، خوفا من أن يؤدي ذلك لمزيد من التطرف في المنطقة وعالمنا الإسلامي والعالم ككل”