التعادل السلبي يحكم لقاء “العبيدية” و”الجمعية” في دوري الأولى

بيت لحم /PNN- انتهى مساء اليوم السبت، اللقاء الذي جمع فريقي شباب العبيدية وجمعية الشبان المسلمين، على ستاد الخضر بالتعادل السلبي، في إطار الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى (الاحتراف الجزئي) لكرة القدم.

وبهذا التعادل رفع العبيدية رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر. أما الجمعية فحافظ على ترتيبه التاسع وفي جعبته 14 نقطة.

وبشكل عام، لم ترقَ المباراة للمستوى المطلوب، وأثرت عليها الأحوال الجوية الماطرة والباردة.

ومنذ الدقيقة الأولى شكّل العبيدية خطورة واضحة على مرمى الجمعية بعد ضربة ثابته نفذها محمد العصا وتألق الحارس عثمان الزغارنة في صدها.

وواصل العبيدية هجومه، وفي الدقيقة الثالثة وصلت عرضية من محمد خالد الى معتصم العيساوي، سددها زاحفة وأنقذها الحارس.

استمر العبيدية في إهدار الفرص، ومع الدقيقة 15 مرّر محمد هاشم كرة الى عبد الله أبو سرحان، الذي سدد من داخل الصندوق وأنقذها الحارس .

وشهدت الدقيقة 17 فرصة للجمعية، حيث موسى أبو حزر كرة الى علاء عريقات، ومن داخل منطقة الجزاء أطاح بها الى الخارج.

وجاءت الفرصة الأخطر للعبيدية في الدقيقة 28، من ضربة ثابته سددها مراد عيساوي وارتدت من الحارس، فعادت وتهيأت أمام محمد العصا، لكنه سددها خارج. المرمى

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاعا هجوميا مكثفا للعبيدية، الذي استمر في إهدار الفرص، عن طريق مهند زواهرة في الدقائق 33 و36 و40.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الجمعية ودخل أجواء المباراة، وأصبح يشكل خطورة من خلال هجماته. وجرى تبديل للجمعية بإشراك شادي فرحان بدلا من محمد صبيح.

في الدقيقة 60 سدد فارس العيدة كرة زاحفة مرت بحوار القائم . وفيفي غضون دقيقتين 53 و 55 أهدر زواهرة والعيساوي كرتين من داخل الصندوق .

بقيت المباراة سجالا وسط الأجواء الباردة مع أفضلية للعبيدية من خلال محاولاته التي افتقدت الى التركيز وخاصة الكرات من داخل منطقة الجزاء، التي لم يحسن المهاجمون في إيجاد عنوان لها في المرمى. وحرم القائم العبيدية من هدف محقق بعد تصويبة عبد الله أبو سرحان في الدقيقة 85.

حكم المباراة للساحة إسحق الكيلاني، وساعده عمار ملحم وأحمد ذوقان، وثائر جرادات رابعا. وراقبها إبراهيم الحروب.

وفي لقاءات اخرى جاءت نتائجها على النحو التالي:

البيرة – العربي بيت صفافا 0-1

القوات الفلسطينية- الامعري0-1