الظاهرية” يلحق خسارة بنظيره “دورا ” في دوري المحترفين

بيت لحم 28-1-2017 وفا- ألحق فريق شباب الظاهرية خسارة بأصحاب الأرض شباب دورا، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد دورا، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم .

فوز الظاهرية أعاده لاحتلال المركز الرابع على سلم اللائحة برصيد 21 نقطة. أما دورا فتلقى خسارته الثانية على التوالي في مرحلة الإياب، وبقي في الترتيب العاشر متجمدا رصيده عند 13 نقطة.

افتتح باب الأهداف الوافد الجديد اللاعب يوسف أبو لبن في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول .وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 63.

وكانت مباريات الأسبوع الثالث عشر قد تمخضت عن النتائج التالية:

ثقافي طولكرم / الخضر 2-0

ترجي واد النيص / السموع 0-0

بلاطه/ يطا0-0

هلال القدس/ مركز طولكرم 3-1

وتأجلت مباراة أهلي الخليل وشباب الخليل بسبب استعداد الأخير لإجراء لقائه أمام السويق العماني يوم الاثنين القادم على ستاد دورا، في إطار التصفيات المؤهلة للمجموعات لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي