دوام المدارس و الموظفين في المحافظات ليوم غدا

رام الله /PNN– اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، ان دوام الموظفين في جميع المحافظات يوم غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا بسبب الأحوال الجوية والبرودة الشديدة.

ومن ثم أعلنت مديريات التربية والتعليم في كل من رام الله والبيرة، وجنين، وقباطية، وبيت لحم أن سيكون دوام طلبة المدارس والمدرسين سيبدأ يوم غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بسبب الأحوال الجوية والبرودة الشديدة.

اعلنت مديريات الخليل وجنوبها فأعلنت بداية الدوام الساعة العاشرة صباحا في كافة المدارس، فيما أبقت محافظات قلقيلية وسلفيت الدوام كالمعتاد.