غزة: الدفاع المدني يُنفذ 51 مهمة خلال المنخفض

غزة/PNN-تعاملت أطقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة مع كافة بلاغات الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي الذي تشهده الأجواء الفلسطينية، والتي بلغت منذ صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت 51 مهمة إطفاء وإنقاذ وإسعاف، نتج عنها خمسة إصابات بين طفيفة ومتوسطة.

وذكر تقرير صادر عن إدارة العمليات في الدفاع المدني أن أطقم الجهاز بمحافظة غزة نفذت 21 مهمة، بينما نفذت في محافظة خان يونس 12 مهمة، وفي محافظة الشمال سبعة، ونفذت في محافظة الوسطى ستة، وفي رفح خمسة مهمات.

وبين التقرير أن أطقم الإنقاذ تعاملت مع 19 مهمة تطاير ألواح معدنية واسبستية، وثماني مهمات إزالة أشجار وأربع يافطات سقطت على الطرق بفعل الرياح والأمطار، كما عملت على تأمين ستة جدران كانت آيلة للسقوط، وسحبت سيارتين علقتا في تجمعات مياه، كذلك أنقذت قطة كانت عالقة على شجرة مرتفعة.

وأشار إلى إخماد طواقم الإطفاء ثلاثة حرائق متوسطة نتيجة تماس كهربائي وعبث أطفال.