يعقوب شاهين يُطرب الملايين وينال مفتاح خزنة أحلام والملكة تلقبه بـ”عبدالمطلب”

بيروت – جمانة خليفة

تألَّق الفنان الفلسطيني الذي ينافس على لقب محبوب العرب في برنامج المواهب العربي الشهير “أراب أيدل” يعقوب شاهين الليلة على المسرح وأطرب ملايين الناس حول العالم بصوته وأدائه الرائع رغم تأثره بألم الأوتار الصوتية.

وأشادت لجنة التحكيم بأداء يعقوب المميز مشيرًا الفنان وائل كفوري مازحًا إلى أن انتقاد أحلام اللاذع ليعقوب الأسبوع الماضي جعله يستنفذ كل طاقاته من أجل الوصول إلى القمة, فيما بدت ملامح الطرب على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثناء أداء الأسمراني للموال وأغنية “على العقيق اجتمعنا”, كما أن الابتسامة ظهرت على شفاه أحلام وهزة الرأس طربًا, بينما تراقص الشافعي مع الوصلة الغنائية.

وخلال الحلقة فاجأ مقدم البرنامج أحمد فهمي المتسابقين بهدايا رمزية أبرزها مفاتيح سيارات ووجوه ضاحكة, فيما حصل الأسمراني على الهدية الثمينة وهي خزنة أحلام, تعبيرًا عن اعجاب لجنة التحكيم وادارة “MBC” بأدائه الرائع وتحكمه في طبقات صوته القوي.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها الشديد بصوت وأداء الأسمراني ولقبته ب الفنان القدير عبدالمطلب, وأطلقت عليه لقب “يعقوب عبدالمطلب” نظرًا لتحكمه في طبقات صوته وتمكنه من غناء اللون الطربي بتفوق كبير.

يُشار إلى أن المطربة الإماراتية أحلام انتقدت بشدة أداء يعقوب الأسبوع الماضي ولكن سرعان ما تراجعت واعتذرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات مصورة.