فروانة:ابو العبد السكافي رحل ولن يرحل عن قلوبنا وعقولنا‎

الخليل/PNN – نعى و المختص في شؤون الأسرى ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أبو العبد السكافي رئيس لجنة اهالي الأسرى في الخليل



وقال فروانة بقلوب يعتصرها الألم والحزن تلقينا صباح هذا اليوم (السبت) نبأ وفاة الحاج/ أبو العبد السكافي رئيس لجنة اهالي الأسرى في الخليل. وبهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا ونتقدم بأحر التعازي لعائلته وللحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ولعموم أهالي الأسرى في الخليل ولكافة ابناء شعبنا.

“أبو العبد السكافي” .. الأخ الكبير والأب الحنون والصديق الوفي، والد الشهداء والأسرى والمدافع القوي عن حقوق الأسرى وقضيتهم العادلة، رئيس لجنة أهالي الأسرى في الخليل، بأي دمع أبكيك، وبأي الحروف أرثيك، وبأي الكلمات سأوفيك حقك أيها المناضل، وأي العبارات تلك التي يمكن أن تنصفك أيها المعطاء، يامن التقيناك ذات مرة في العاصمة اللبنانية- بيروت، فأمضينا سويا بضعة ايام كانت هي الأجمل بصحبتك، وكانت كفيلة بأن تزيدنا احتراما لك وفخرا بك واعتزازا بسيرتك النضالية.لذا حافظت على التواصل معك حتى مرضك الأخير.

“أبو العبد”.. لم يوجعك الرحيل الأبدي، انما أوجعنا فراقك، وأوجع الأحياء من بعد موتك. فكم هو بشع الموت وقاسي، وكم غيّب الموت من صاحب وحبيب وعزيز وقريب. رحلت عنا “أبا العبد” فأوجعنا رحيلك، وخطفك الموت بعيدا عن أعيننا ولا تزال تسكن في قلوبنا ولن ترحل من قلوبنا وصورتك ماثلة أمامنا. فأنت باق في عقول وقلوب شعبك وكل من عرفك.

أسأل الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد “ابو العبد” بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وأسرته ونجليه (يوسف وعلاء) القابعين في سجون الاحتلال وعائلته ومحبيه الصبر والسلوان. وان لله وان اليه راجعون