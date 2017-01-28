حفل تأبين للمناضل الوطني نمر مزهر في مخيم الدهيشة

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – نظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا وعائلة مزهر في بيت لحم، حفل تأبين للمناضل الوطني نمر مزهر ” أبو محمود “، في قاعة مؤسسة إبداع، في مخيم الدهيشة،

بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيله، بحضور المطران عط الله حنا، وإحسان سالم ” ابو عرب ” مسؤول منظمة الصاعقة السورية ، في الضفة الغربية، ومدير مخيم الدهيشة مصطفى يونس، ونزار بنات ممثلا للجنة

الشعبية للدفاع عن سوريا، وممثلي القوى والمؤسسات الوطنية، وأهالي الفقيد الراحل مزهر، وحشد من المواطنين.

والراحل مزهر ” 69 عاما “، من مواليد قرية خلدة المهجرة، التحق بالمقاومة الشعبية للدفاع عن قطاع غزة عام 1967 ، قبيل الحرب بقليل، وانتقل بعد احتلال الضفة والقطاع إلى مخيم الدهيشة، وغادره بعد

شهرين إلى الأردن حيث التحق بقوى المقاومة، واسر بعد ذلك في منطقة طوباس ضمن مجموعة فدائية، حيث ابعد إلى الأردن بعد عام اعتقاله، وانتقل للعمل في صفوف المقاومة في لبنان وسوريا.

وفي سوريا كان مزهر مقاتلا ضمن صفوف حركة فتح، حيث عمل مع الشهيدين أبو إياد، وأبو الهول، وأصيب بجراح في قصف إسرائيلي لمعسكر عين الصاحب قرب دمشق، وفي مخيم اليرموك واجه ظروفا عصيبة ب

سبب العصابات الإرهابية، وتوفي اثر إصابته بجلطة دماغية، حيث نقل إلى إحدى مستشفيات العاصمة السورية، حيث أعلن عن وفاته.

وألقيت خلال حفل التأبين عدة كلمات أشادت بنضاله وتضحياته ودوره في الدفاع عن الثورة الفلسطينية، وصموده في مخيم اليرموك في مواجهة الإرهاب الظلامي.

وألقى أبو عرب كلمة أشاد فيها بالمناضل مزهر خلال مسيرته الكفاحية الطويلة، وبصموده في مواجهة العصابات الإرهابية الظلامية في مخيم اليرموك، و أكد أن ما تتعرض له سوريا نبض العروبة هي مؤامرة دولية

تستهدف عروبتها ووحدتها ومكانتها الحضارية في الوطن العربي، كما وتستهدف محور المقاومة وجيشها العربي.

وألقى المطران عطا الله كلمة أكد فيها على أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، في الحرية وتقرير المصير والعودة، مشيرا الى دور الجيل الفلسطيني في الشتات الذي يمثله الراحل مزهر في الحفاظ

على هذه الحقوق وحمايتها، والى حجم التضحيات الجسام الذي قدمه هذا الجيل دفاعا عن الثورة الفلسطينية خلال مسيرتها الطويلة.

وأشاد باسيل ناصر اللحام في كلمة له باسم القوى الوطنية في مخيم الدهيشة بدور الراحل أبو محمود في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وقال أن مسيرته النضالية في الوطن والشتات تعتبر

درسا في الدفاع عن الحقوق الوطنية، والتمسك بالوحدة الوطنية.

وتحدث نزار بنات عن البعد الثقافي والأخلاقي الذي يمثله جيل المناضل مزهر في الدفاع عن الثوابت الوطنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية، وتعزيز العمق العربي للقضية الفلسطينية.

وشكر إبراهيم مزهر شقيق الراحل ابو محمود الحضور على مشاركتهم عائلة مزهر حفل تأبين ابنهم، الذي قضى أكثر من خمسة عقود في النضال الوطني مدافعا عن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني

في الحرية والاستقلال والعودة، في الوطن والشتات، إلى أن رحل قل أربعين يوما، في مواجهة حصار العصابات الإرهابية في مخيم اليرموك.

وخلال حفل التأبين ألقى النقابي نبيل سمارة قصيد شعرية بهذه المناسبة، وقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين درعا تكريما للمناضل الراحل مزهر تقديرا لنضاله ودوره في الدفاع عن القضية الوطنية.