الشرطة تحذر المواطنين من خطر انزلاق المركبات وانعدام الرؤيا بسبب الصقيع والضباب

رام الله/PNN – وجهت الشرطة اليوم السبت تحذيرا للسائقين ومستخدمي الطريق كافة من خطر انزلاق المركبات بسبب تشكل الصقيع وانعدام الرؤيا في حال تشكل الضباب وخاصة في ساعات الصباح الاولى .

وجاء هذا التحذير على لسان المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة موضحا انه ان الشرطة تهيب بكافة السائقين والمواطنين ومستخدمي الطريق كافة ضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء خروجهم في ساعات الصباح الاولى بسبب احتمالية تشكل الصقيع مما يساهم في انزلاق المركبات وخاصة في المنحدرات والمنعطفات وكذلك تشكل الضباب مما يساهم في انعدام الرؤيا وبالتالي وقوع حوادث سير لا قدر الله .

واكد ارزيقات على ان الشرطة حريصه كل الحرص على توجيه الارشادات للمواطنين بشكل دائم والمتمثله بمناشدتهم بضرورة تاخير تحركهم صباحا وقيادة المركبات بسرعه توافق ظروف الطريق والاحوال الجوية السائدة ووفقا للسرعه المسموحه قانونا وعدم استخدام الهاتف النقال وضرورة وضع حزام الامان من لحظة الصعود للمركبه وقبل بداية السفر وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم الاستمرار في الدوس على الفرامل بصورة مستمرة واستخدام الغيارات العكسية.

واشاد ارزيقات بتعاون المواطن منذ بداية دخول المنخفض وتعاونه مع الشرطة والجهات المختصه مما ساهم في تقليل حوادث السير والحوادث الاخرى متمنيا الاستمرار في الالتزام بهذه الارشادات لما فيه من مصلحة للجميع .