برغوث :الوضع الحالي يتطلب وحدة الموقف لمواجهة التحديات الكبرى‎

غزة/PNN – طالب الاعلامي أحمد برغوث بضرورةتحقيق الوحدة الوطنية ، لتوحيد الموقف الفلسطيني ،وتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية .

مضيفا ، أن التغول الاستيطاني ، وقرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة بتوسيع دائرة الاستيطان في الضفة الغربية ، مستغلة وصول ترامب لسدة الحكم في أمريكا ، وما يبديه من تعاطف مع سياسات الاحتلال الاستيطانية ، بالإضافة لمخاطر نوايا الادارة الامريكية نقل سفارة بلادها من تل ابيب إلى القدس ، كل ذلك يتطلب ، موقفا فلسطينيا قويا موحدا ومؤثرا .

وأكد برغوث أن سعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس الدؤوب لتحقيق هذا الهدف الوطني المقدس ، إيمانا منه بأنه لا دولة فلسطينية في غزة ، ولا دولة بدونها ، إنما يؤكد حرصه الدائم على العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير .

ولفت برغوث أن سنين الانقسام أثرت كثيرا على وضع القضية الفلسطينية ، رغم الانجازات التي حققها الرئيس على المستويات المحلية والدولية ، وآن الأوان لوضع حد لهذا الوضع الشاذ ، وإعادة الأمور إلى نصابها .