اخبار فلكية 29.1.2017

المريخ في الحمل

صباح اليوم السبت 28.1.2017 انتقل كوكب المريخ من برج الحوت الى برج الحمل وسيمكث فيه حتى 9.3.2017.

انتقال المريخ من برج الى آخر وبصورة عامة يحمل معه غالبا شحنة من اعمال العنف والحوادث وبما انه ينتقل هذه المرة الى برج ناري فهذه الحوادث ذات صلة بالنيران والمعادن.

كوكب المريخ مسؤول عن الطاقة والجرأة والنشاط والرغبة الجنسية. مواليد برج الحمل يشعرون خلال الاسابيع الخمسة المقبلة بالصفات المذكورة سابقا ولكن قد يتسرعون في تصرفاتهم تجاه الغير.

يستفيد ايجابيا مع مواليد برج الحمل مواليد كل من الاسد والقوس من الابراج النارية والجوزاء والميزان والدلو من الابراج الهوائية وكذلك كل من تواجد لديه ساعة ولادته كوكب المريخ في الحمل.

من يولد ولديه المريخ في الحمل يتميز بالجرأة والاستقلالية والطلائعية.

لوجود المريخ في الحمل تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج وهو غالبا سلبي, فيما يلي ابرز هذا التأثير على كل برج:

الحمل: هم اكثر المستفيدين في الجرأة والطاقة ولكن عليهم ضبط النفس اثناء تصريف امورهم.

الثور: ليحذروا من مؤامرة تحاك ضدهم في الخفاء.

الجوزاء: عليهم تجنب السيطرة على الاصدقاء.

السرطان: الحذر في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل.

الاسد: الحذر على الطرقات خاصةً اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وليبتعدوا عن اماكن مجهولة لهم.

العذراء: ليحذروا في خطواتهم المالية المشتركة وليتفحصوا اي حساب مالي مشترك.

الميزان: عليهم المحافظة على دبلوماسيتهم اثناء التعامل مع الشركاء.

العقرب: ليحذروا في تعاملهم مع زملاء العمل وليتجنبوا رفع حاجية ثقيلة عن الارض.

القوس: عليهم ضبط الاعصاب في تعاملهم مع احبائهم لاسيما اولادهم وعدم المبالغة في تجربة حظهم المالي.

الجدي: عليهم ضبط الاعصاب في تعاملهم مع افراد العائلة والحذر من النيران والادوات الحادة لاسيما في المطبخ.

الدلو: الحذر في السياقة داخل المدن وفي تعاملهم مع الاخوة والجيران.

الحوت: يحصلون على المال بسرعة ولكن يخسرونه بسرعة أيضا.