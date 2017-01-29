منطقة شهداء الشمعة بإقليم شرق غزة تحيي ذكرى شهداء ملحمة الشمعة

غزة /أحيت منطقة شهداء الشمعة في حي الزيتون بإقليم شرق غزة بحركة فتح الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد أبطال ملحمة الشمعة وهم الشهيد البطل مروان رحمي والشهيد البطل علاء خليفة والشهيد البطل اياد جبريل، وذلك بحضور قيادة إقليم شرق غزة وأهالي الشهداء وعدد كبير من الكوادر الفتحاوية والمواطنين.

وألقى رزق صيام عضو قيادة إقليم شرق غزة كلمة الإقليم والتي أكد خلالها على إصرار حركة فتح على تكريم الشهداء الابطال والذين سطروا بتضحياتهم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن أبناء شعبنا في كل مكان.

من جهته قال حسين خويطر في كلمة منطقة شهداء الشمعة ان الشهداء الابطال خاضوا معركة بطولية دفاعا عن حي الزيتون وتقدموا الصفوف في مواجهة الاحتلال ودباباته وطائراته حتى ارتقوا شهداء، وليؤكدوا ان أبناء الفتح دوما في الميدان في مواجهة المحتل الغاصب.

بدوره ألقى فادي خليفة نجل الشهيد علاء خليفة كلمة أسر الشهداء والتي شكر خلالها حركة فتح وقيادة إقليم شرق غزة “اقليم الشهداء” ومنطقة شهداء الشمعة على حرصهم على إحياء هذه الذكرى والتي جسد خلالها والده مع اشقائه الشهداء ملحمة بطولية ستظل خالدة في ذاكرة أبناء شعبنا.

وتخلل الحفل فقرة شعرية ألقاها الشاعر علاء العبسي، ومن ثم تم تكريم أهالي الشهداء الابطال.