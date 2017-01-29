الدكتور مصطفى البرغوثي: الآلاف من مناطق مختلفة بالضفة شاركوا في تشيييع جثمان الشاب فؤاد عيد

نابلس/PNN- قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الآلاف من اهالي محافظة نابلس ومن محافظات الضفة الغربية شاركوا في تشييع جثمان الشهيد الشاب المناضل فؤاد يوسف عيد.

وقد شارك د.مصطفى البرغوثي، الى جانب عدد كبير من اعضاء وقيادات حركة المبادرة ، وقيادات وأعضاء القوى والوطنية والاسلامية في تشييع جثمان الشاب فؤاد أمس الجمعة، في مسقط رأسه في قرية بورين بمحافظة نابلس.

وأضاف البرغوثي، ، ان المشاركين في التشييع عبروا من خلال الكلمات التي ألقوها عن استنكارهم للجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهيد الشاب فؤاد الذي تميز بنضاله ومشاركته في فعاليات العمل الوطني ضد الجدار والاستيطان، وكان من ابرز نشطاء المبادرة وحركة المقاطعة ضد البضائع الاسرائيلية في محافظة نابلس.

وألقى البرغوثي كلمة خلال التشييع عبر فيها عن الرفض المطلق لمثل هذه الجرائم الهمجية مطالبا بمعاقبة الجناة و احقاق الحق و تحقيق العدل، مؤكدا على انه لا يجوز ان نسمح بمثل هذه الجرائم و بأي شكل من الفلتان الامني ونحن في امس الحاجة للوحدة والنضال المشترك ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يقتل شبابنا كل يوم .و قال ان جريمة االاغتيال البشع للشهيد فؤاد لا تخدم الا الاحتلال.

واحتسب البرغوثي، الشاب فؤاد عند الله شهيدا، وعبر عن التضامن والمساندة الكاملة لأهالي الشهيد فؤاد عيد واهالي قرية بورين.