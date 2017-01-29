انقذ العائلة : الدفاع المدني يخمد حريق بمنزل ادى لاصابة خمسة بالإختناق 

الخليل/PNN/ أنقذت طواقم مركز دفاع مدني الظاهرية في محافظة الخليل فجر اليوم الأحد 29/1/2017 ، عائلة مكونة من خمسة أشخاص أصيبوا بحالة إختناق نتيجة حريق منزلهم فجراً في منطقة أبو نجيم القريبة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ، أن الطواقم هرعت الى المكان فور تلقيها البلاغ عن وجود حريق في المنزل في منطقة أبو نجيم لواقعة بين بلدة الظاهرية وعرب الرماضين جنوب الخليل ، وعند وصولهم تبين ان الحريق نشب بأحد غرف النوم داخل المنزل ما أدى لإصابة العائلة “خمسة أشخاص” بحالة إختناق نتيجة إستنشاق الدخان ، وعليه تم إخلاء إصابات وتسليمهم لطاقم إسعاف الهلال الأحمر ونقلهم للمشفى لمتابعة العلاج ، ومن ثم إخماد النيران المشتعلة في غرفة النوم ، هذا وحدت الطواقم دون إمتداد النيران إلى محتويات وممتلكات المنزل وحصر الأضرار في مكان الحريق وتهوية المنزل وموقع الحريق .

وبدوره أشاد مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس معاوية دراغمة بالمواطنين الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته ، كما وأهاب بهم ضرورة تفقد التيار الكهربائي والشبكة في المنازل بصورة دورية وتمديدات الغاز المنزلي ، ومراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة والمدافئ وعدم الخلود للنوم وترك المدفأة مشتعلة ، وعدم تحميل الوصلات الكهربائية حملاً زائداً مما يؤدي إلى حوداث خطيرة ، والحفاظ على الاطفال ومراقبتهم والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية الأرواح والممتلكات .