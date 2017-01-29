حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذيرات من تشكل الصقيع صباح غد

يوم غد الاثنين:

الجو يكون صافياً بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء:

فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاربعاء القادم:

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين.