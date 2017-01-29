نتنياهو يؤيد ترامب في جداره العازل مع المكسيك

بيت لحم/PNN- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشييد جدار عازل مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو “الرئيس ترامب صادق، وأنا بنيت جدارا على الحدود الجنوبية لإسرائيل ومنعت الهجرات غير الشرعية. خطتنا كانت ناجحة جدا، وهذه فكرة ممتازة”.

وحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، فإن “التغريدة التي كتبها نتنياهو وأعرب فيها عن تأييده لخطة ترامب حول بناء الجدار، فإن نتنياهو بذلك أقحم نفسه في الصراع السياسي المحتدم في الولايات المتحدة حول خطة ترامب، وبل وأيضا أقحم نفسه في الصراع الدائر والأزمة بين الولايات المتحدة والمكسيك بخصوص هذه المسألة”.