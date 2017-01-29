الاحتلال يداهم عدة مناطق بالضفة ويشن حملة اعتقالات

محافظات/PNN- نفّذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها ثلاثة فلسطينيين، وسلّمت آخرين بلاغات للتحقيق.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ممّن وصفهم بـ “المطلوبين”، بدعوى ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وأوضح تقرير الجيش أن الاعتقالات طالت فلسطينيًا من بلدة “بيتونيا” غربي رام الله، وآخريْن من قرية “بتير” غربي بيت لحم (جنوب القدس المحتلة).

بدورها ذكرت “قدس برس”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في محيط بيت لحم، وسلّمت عددا من الشبان بلاغات للتحقيق معهم لدى مخابراتها.

فيما واصل جيش الاحتلال اقتحامه الليلي لقرية “عورتا” جنوبي شرق نابلس، وشرع جنود الاحتلال بدهم منازل المواطنين والتحقيق معهم، وجمع البيانات الخاصة بهم من أسماء وأرقام هواتف.

واقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من سبع سيارات وجبات عسكرية مدينة يطا جنوبي الخليل فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن القوة اقتحمت أيضا منطقة بيت عمرا شرقي يطا وتم إغلاق كافة مداخل المدينة، حيث جرت عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية.

وبحسب المصادر أن من بين البيوت التي تم اقتحامها وتفتيشها منازل كل من: محمد حسن اليطاوي، حسان علي مخامرة، منزل علي حمدان أبو حسين، خليل يوسف بحيص، حيث عاثوا في هذه المنازل فسادا وكانت عمليات التفتيش تجري بحثا عن أسلحة وأموال.