اسعار العملات: الدولار: 3.77/ اليورو:4.03 /الدينار:5.32/ الجنيه:0.20

‏31 دقيقة مضت أقتصاد 75 زيارة

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.77 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.03 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.32 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.

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