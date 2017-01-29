اسعار العملات: الدولار: 3.77/ اليورو:4.03 /الدينار:5.32/ الجنيه:0.20 31 دقيقة مضت أقتصاد 75 زيارة إقـــرا أيـضـا ... سلطة النقد:دوام موظفي القطاع المصرفي غدا الاحد الساعة التاسعة واستقبال الجمهور 09:30 13 ساعة مضت هدمي: البنك سيواصل مسيرة البناء والعطاء وسيحرص على الارتقاء بمنظومة خدماته ونجاحاته 16 ساعة مضت جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.77 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.03 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.32 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-29 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest