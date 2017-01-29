اسعار العملات: الدولار: 3.77/ اليورو:4.03 /الدينار:5.32/ الجنيه:0.20

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.77 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.03 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.32 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.