مفاجأة سعيدة لبرشلونة على حساب ريال مدريد

برشلونة/PNN- أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجدل، حول لقب كأس العالم للأندية والذي كان يطلق عليه سابقًا لقب كأس إنتركونتيننتال، والتي كانت تقام حتى ما قبل عام 2000.

ووفقًا لصحيفة “أستادو دي ساباولو”، فإن الاتحاد الدولي لا يعترف ببطل لقب كأس إنتركونتيننتال كبطل العالم للأندية، وذلك بسبب اقتصار البطولة على بطل دوري أبطال أوروبا، وحامل لقب كأس ليبرتادورس من أمريكا الجنوبية.

وقالت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي أقر بيانًا يقول فيه أنه لا يعترف بأبطال كأس إنتركونتيننتال والتي بدأت في موسم 1951-1952.

وتعتبر أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وميلان الإيطالي من أكثر الأندية تضررًا من هذا القرار، حيث حصل ريال مدريد على لقب إنتركونتيننتال 3 مرات، ونادي ميلان الإيطالي حصل على نفس العدد، بينما حصد أتلتيكو مدريد اللقب مرتين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هذا القرار سوف يجعل نادي برشلونة الإسباني هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بثلاث ألقاب، يليه ريال مدريد الإسباني وكورنثيانز البرازيلي بلقبين لكل فريق.

المصدر: كووورة.