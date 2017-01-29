لاعب برشلونة يعترف بانخفاض مستواه

برشلونة/PNN- اعترف البرتغالي أندريه جوميز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بانخفاض مستواه مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

ولم يقدم جوميز مستويات مقنعة حتى الآن مع برشلونة، منذ انضمامه للفريق قادمًا من فالنسيا في الصيف الماضي مقابل 29 مليون جنيه استرليني.

وقال صاحب الـ 23 عامًا، في تصريحات لمجلة “جي كيو”، إنه يحلم بالفوز بجميع البطولات مع برشلونة هذا الموسم، إلا أنه اعترف بأنه في حاجة لتحسين مستواه.

وأضاف الدولي البرتغالي، أنه يلعب في واحد من أكبر الأندية حول العالم، مشددًا على رغبته في التتويج بكل البطولات الممكنة.

وأكد نجم فالنسيا السابق، أنه يسعى جاهدًا لتحسين مستواه مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم، مشيرًا إلى محاولته تقديم قصارى جهده من أجل المساهمة في فوز الفريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب الصدارة مع العلم أن للأخير مباراة مؤجلة.