كريستيانو رونالدو مطلوب في الدوري الايطالي

مدريد/PNN- أكد البرتغالي جواو ماريو، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه يسعى لإقناع صديقه ومواطنه كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بالانضمام لصفوف النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.

وانضم ماريو لصفوف النيراتزوري أغسطس/اب الماضي، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك ماريو، في تحقيق البرتغال لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، الصيف الماضي رفقة رونالدو.

وقال ماريو، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: “البرتغال لديها الكثير من اللاعبين أصحاب الكفاءات، لكن كريستيانو رونالدو وبكل وضوح هو تميمة هذا الفريق، وأهم لاعب”.

وأضاف الدولي البرتغالي: “أحاول التحدث معه لكي ينضم لي في إنتر ميلان، ويمكن قول أن ذلك صعب”.

وتابع: “هو ليس فقط زميل في الفريق، ولكنه أيضًا صديق، وشخص جيد ورجل عظيم ويهتم بالجميع من حوله”.

واختتم لاعب سبورتينج لشبونة السابق، حديثه بقوله: “يورو 2016 كانت تجربة فريدة من نوعها، ودائمًا ما كنت أحلم بتحقيق أي شيء مع منتخب بلادي، ولكني لم أتخيل على الإطلاق بهذه الطريقة التي حدثت”.

وقدم كريستانو رونالدو العام الماضي، عروضًا مميزة لينال جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب للعام، بالإضافة للعديد من الجوائز من الصحف العالمية ووكالات الأنباء، بعد أن توج مع منتخب بلاده باللقب الأوروبي، وقيادته لفريقه لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: كووورة.