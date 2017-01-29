الاحتلال يبتُّ اليوم في نشر تفاصيل تقرير حرب غزة

غزة/PNN- من المقرر أن تبتَّ لجنة برلمانية في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في نشر تفاصيل تقرير مراقب الدولة بشأن الحرب على قطاع غزة صيف 2014.

وأفادت مصادر عبرية بأن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة مراقبة الدولة البرلمانية ستلتئم اليوم للبت في مسألة نشر الفصل الوارد بتقرير مراقب الدولة والمتعلق بأداء المجلس الوزراي المصغر لشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قبل وخلال الحرب.

وكانت اللجنة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل قرارها بشأن هذا النشر لأسباب أمنية.

يشار إلى أن التقرير حمل انتقادات واسعة لنتنياهو ووزير جيشه موشيه يعالون خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، فيما هاجمت أحزاب إسرائيلية ونواب وأعضاء في الكنيست الفشل الذريع لكلاهما وعدم معرفة التعامل مع أنفاق المقاومة.