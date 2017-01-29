هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير سعيد مسلم

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة اليوم، أن الوضع الصحي للأسير سعيد ملسم 43 عاماً من قلقيلية يتفاقم بإستمرار، في ظل مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة سجن عسقلان.

وأوضح المحامي، أن الاسير مسلم يعاني من مشاكل بالقلب وآلام دائمة بالصدر إضافةً لآلام بأصابع يديه تحديداً برؤوس الأصابع، وآلام في المنطقة العلوية من اليدين وآلام وانتفاخ في قدمه اليمنى، كما أنه يصاب بضيق التنفس بصورة متواصلة نتيجة وخزة دائمة بالقلب.

يذكر أن الأسير محكوم بالسجن 18 عاماً، أمضى منها 15 عاماً.