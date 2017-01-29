النقب: تظاهرة احتجاجية ضد سياسة الترحيل

النقب المحتل/PNN- شارك العشرات من الناشطين والأهالي في النقب، صباح اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد سياسة ترحيل القرى التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبالة مجمع المكاتب الحكومية في بئر السبع، وذلك بمبادرة جمعيات المجتمع المدني والأهلي من رهط والنقب.

ورفع المتظاهرون شعارات ‘لا للهدم والترحيل’، ‘صامدون في الزرنوق، ‘وقف عمليات الهدم فورا’، ‘كفى للمخططات الحكومية لسلب الأرض واقتلاع العرب’، ‘الترانسفير لن يمر’، ‘أرض الزرنوق لأهل الزرنوق’ وغيرها. كما رددوا هتافات منددة بهدم المنازل وأخرى رافضة لنقل أهالي قرية الزرنوق (أبو قويدر) إلى رهط.

وفي نفس السياق، تعقد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا موسعا اليوم الساعة الثالثة عصرا (15:00) في خيمة الاعتصام في أم الحيران لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات مستقبلية.